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Сумасшедшая тренировка Ломаченко со скакалкой. ВИДЕО

Бокс
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Этот парень не перестает нас удивлять.

Сумасшедшая тренировка Ломаченко со скакалкой. ВИДЕО
Новина українською

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) продолжает активно готовиться к возвращению на ринг в бою с чемпионом IBF в легком весе Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

В этот раз украинский чемпион показал, на что способен со скакалкой. Это упражнение практикуют все топ-боксеры, но в исполнении Ломаченко оно выглядит особенно эффектно.

Ожидается, что бой Ломаченко – Лопес состоится в октябре текущего года в Лас-Вегасе.

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В статье: Василий Ломаченко Бокс
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