Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сумасшедшая тренировка Ломаченко со скакалкой. ВИДЕО
Этот парень не перестает нас удивлять.
Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) продолжает активно готовиться к возвращению на ринг в бою с чемпионом IBF в легком весе Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).
В этот раз украинский чемпион показал, на что способен со скакалкой. Это упражнение практикуют все топ-боксеры, но в исполнении Ломаченко оно выглядит особенно эффектно.
Ожидается, что бой Ломаченко – Лопес состоится в октябре текущего года в Лас-Вегасе.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...