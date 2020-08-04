Сумасшедшая тренировка Ломаченко со скакалкой. ВИДЕО

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) продолжает активно готовиться к возвращению на ринг в бою с чемпионом IBF в легком весе Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

В этот раз украинский чемпион показал, на что способен со скакалкой. Это упражнение практикуют все топ-боксеры, но в исполнении Ломаченко оно выглядит особенно эффектно.

Ожидается, что бой Ломаченко – Лопес состоится в октябре текущего года в Лас-Вегасе.