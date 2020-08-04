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Боксёр, победивший Тайсона предложил Майку реванш
Но состоится ли он
Бывший боксёр супертяжёлого веса Кевин Макбрайд, прославившийся победой над бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном, заявил, что готов дать американцу реванш.
"Давайте сделаем это. Определённо, я бы с радостью встретился с ним ещё раз. В этом мире ничего нельзя исключать. Это будет круто. Уверен, Майк хотел бы исправиться за то поражение. Я с удовольствием снова разделю с ним ринг. Гонорар поможет мне оплатить учёбу своим детям", — приводит слова Макбрайда TMZ.
Майк Тайсон и Кевин Макбрайд встретились в 2005 году. После шестого раунда американец отказался от продолжения встречи, а вскоре объявил о завершении карьеры. Что касается ирландца, то Макбрайд после того успеха провёл восемь боёв, проиграв в шести из них. Профессиональную карьеру он завершил в 2011 году.