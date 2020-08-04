Боксёр, победивший Тайсона предложил Майку реванш

Бывший боксёр супертяжёлого веса Кевин Макбрайд, прославившийся победой над бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном, заявил, что готов дать американцу реванш.

"Давайте сделаем это. Определённо, я бы с радостью встретился с ним ещё раз. В этом мире ничего нельзя исключать. Это будет круто. Уверен, Майк хотел бы исправиться за то поражение. Я с удовольствием снова разделю с ним ринг. Гонорар поможет мне оплатить учёбу своим детям", — приводит слова Макбрайда TMZ.

Майк Тайсон и Кевин Макбрайд встретились в 2005 году. После шестого раунда американец отказался от продолжения встречи, а вскоре объявил о завершении карьеры. Что касается ирландца, то Макбрайд после того успеха провёл восемь боёв, проиграв в шести из них. Профессиональную карьеру он завершил в 2011 году.