Майка Тайсона и Роя Джонса могут проверить на допинг

Антидопинговая ассоциация VADA хочет проверить участников выставочного боя Майка Тайсона и Рой Джонса-младшего на допинг, сообщает портал The Ring.

По словам источника, тестирование может стать проблемой в организации поединка.

В VADA пока не подтвердили информацию о тестирования в поединке Тайсона и Джонса.

Напомним, бой Тайсона и Джонса состоится 12 сентября в Карсоне, Калифорния.