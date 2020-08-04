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Майка Тайсона и Роя Джонса могут проверить на допинг

Бокс
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Майка Тайсона и Роя Джонса могут проверить на допинг
Новина українською

Антидопинговая ассоциация VADA хочет проверить участников выставочного боя Майка Тайсона и Рой Джонса-младшего на допинг, сообщает портал The Ring.

По словам источника, тестирование может стать проблемой в организации поединка.

В VADA пока не подтвердили информацию о тестирования в поединке Тайсона и Джонса.

Напомним, бой Тайсона и Джонса состоится 12 сентября в Карсоне, Калифорния.

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В статье: Майк Тайсон Рой Джонс
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