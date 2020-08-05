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Бой Тайсона против Джонса ставит бокс перед моральной дилеммой

Бокс
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Разбираемся, что стоит за выставочным противостоянием двух возрастных легенд мирового бокса.

Бой Тайсона против Джонса ставит бокс перед моральной дилеммой
UA-Футбол
Новина українською

Оригинал статьи – Трис Диксон, BoxigScene

Перевод и адаптация – UA-Футбол

В последнее время в боксе было много громких анонсов и спекуляций о больших боях, которые должны пройти до конца года, но одно объявление затмило весь остальной поток информации.

Интернет взорвался, когда Майк Тайсон и Рой Джонс подписали контракт на проведение 12 сентября в Калифорнии выставочного 8-раундового боя.

Диапазон эмоций касательно возвращения двух легенд зашкаливает – опасение, печаль, сожаление, любопытство. И этот список можно продолжать и продолжать.

Тайсону недавно исполнилось 54, и он был неактивен с момента поражения в 2005 году от Кевина МакБрайда.

Джонсу 51 год – и он не дрался с 2018 года. Рой выиграл последние четыре боя с того момента, как в 2015-м в России его в четвертом раунде отправил в тяжелый нокаут Энцо Маккаринелли.

Выставочный бой Тайсона против Джонса-младшего – это противостояние крупнейшего спортивного бренда 1980-х с лучшим боксером 1990-х.

Тайсон и Джонс сразу же заговорили о намерении драться во всю силу, но это всего лишь выставка на 8 раундов без подсчета судейских записок и объявления победителя.

Реальность такова, что мозг не любит травмы головы. Удар Тайсона даже на 50% от его возможностей – это явно не то, что пойдет на пользу Джонсу.

Самое время вспомнить, что в 2006 году Тайсон уже проводил выставочный бой с Кори Сандерсом (не путать с экс-чемпионом мира из ЮАР, который отправил в нокаут Владимира, но досрочно проиграл Виталию Кличко).

Пускай в тот вечер соперник Тайсона и был в защитном шлеме, но Майк все равно был очень агрессивен и нанес по Сандерсу несколько очень увесистых ударов.

Что будет, если «Железный Майк» попробует повторить это и против Джонса? Поединок может превратиться в хаос. Или вы действительно думаете, что двум легендам хватит гордости, чтобы после таких моментов по-дружески бить друг друга по перчаткам, кивать головами и продолжать бой?

Мы предпочли бы вспоминать былые подвиги Тайсона и Джонса в их лучших проявлениях. Все эти разрушительные победы Майка над Спинксом, Холмсом, Бруно и другими. Эти незабываемые удары Джонса из-за спины, его нокаут ударом по корпусу в бою с Вирджилом Хиллом и все эти трюки, на которые был способен только один боксер в мире.

Но Тайсон и Джонс возвращаются, ставя под угрозу свое здоровье. Человеческий мозг плохо справляется с травмами в пиковые годы активности организма, не говоря уже о более возрастных периодах.

Джонс в качестве профессионала провел на ринге 495 раундов, Тайсон – 215. Добавьте к этому долгую любительскую карьеру, тысячи спарринг-раундов. Вырисовывается не самая привлекательная картина.

Безусловно, от ностальгического интереса к фигурам Тайсона и Джонса никуда не уйти, но что-то подсказывает, что Майк, проигравший Дэнни Уильямсу и Кевину МакБрайду почти 20 лет назад, не стал лучше, как и Джонс, которому стоило уйти на пенсию еще в 2003 году после победы над Джоном Руисом за титул WBA в супертяжелом весе, но он не ушел и провел еще 37 боев.

Тайсон и Джонс – седые ветераны. Бывшие топ-боксеры, которые не могут принять и понять, что их время давно прошло.

Они знают о рисках. Знают о том, что затеяли опасную игру со своим здоровьем. Они готовы рискнуть, и никто не может запретить им это.

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У Мухаммеда Али или Аарона Прайора не раз спрашивали, сожалеют ли они о том, что вовремя не остановились и оставили на ринге остатки своего здоровья. Их ответ для камер всегда был одинаковым. Они сделали бы это снова и снова.

Боксер – особенная фигура в мире спорта. Вы не можете заставить его уйти. Вы просто надеетесь, что ему удастся пройти сквозь все это и продолжить жить долгой и счастливой жизнью после всего того, что он пережил на ринге. Майк Тайсон и Рой Джонс как раз из этой породы.

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В статье: Майк Тайсон Рой Джонс
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