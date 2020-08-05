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Менеджер Лопеса: Думаю, мы проведем промежуточный бой

Бокс
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Поединок с Ломаченко вновь откладывается?

Менеджер Лопеса: Думаю, мы проведем промежуточный бой
Новина українською

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) в октябре в Лас-Вегасе должен был подраться с украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО), однако все идет к тому, что переговоры между промоутерами сорвутся из-за финансовых разногласий.

Top Rank предложил Лопесу 1,25 миллиона долларов, что категорически не устраивает молодого чемпиона. Ломаченко же за объединительный поединок должен получить почти в три раза больше.

"Мы были готовы согласиться на чуть более скромный гонорар в сравнении с тем, что предлагалось раньше. Но новые предложенные суммы очень далеки от тех, что были вначале.

Думаю, мы проведем сперва промежуточный бой, защитим титул, а затем вновь попытаемся сделать бой с Ломаченко. Многое будет зависеть от ESPN. Если им реально нужен этот бой, они должны помочь Top Rank с организацией", - заявил менеджер Лопеса Дэвид Макуотер.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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Источник:
Vringe.com
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