Менеджер Лопеса: Думаю, мы проведем промежуточный бой

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) в октябре в Лас-Вегасе должен был подраться с украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО), однако все идет к тому, что переговоры между промоутерами сорвутся из-за финансовых разногласий.

Top Rank предложил Лопесу 1,25 миллиона долларов, что категорически не устраивает молодого чемпиона. Ломаченко же за объединительный поединок должен получить почти в три раза больше.

"Мы были готовы согласиться на чуть более скромный гонорар в сравнении с тем, что предлагалось раньше. Но новые предложенные суммы очень далеки от тех, что были вначале.

Думаю, мы проведем сперва промежуточный бой, защитим титул, а затем вновь попытаемся сделать бой с Ломаченко. Многое будет зависеть от ESPN. Если им реально нужен этот бой, они должны помочь Top Rank с организацией", - заявил менеджер Лопеса Дэвид Макуотер.