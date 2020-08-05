Арум: По бою Ломаченко – Лопес я настроен оптимистично

Громкий бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) планировался на 3 октября в Лас-Вегасе, однако американец не согласен драться за 1,25 миллиона долларов.

"Мы объяснили им ситуацию. Напомнили, что без болельщиков, то есть без денег за входные билеты, мы не сможем существенно увеличить его гонорар. Мы готовы заплатить Лопесу много денег. Но я не собираюсь терять миллионы на этом шоу только лишь по той причине, что он оценивает себя выше.

Если не получится договориться с Лопесом, пойдем дальше. Подыщем Ломаченко другого оппонента на осень. Но если честно, я до сих пор настроен оптимистично. Думаю, мы все решим вовремя", - сказал Арум.