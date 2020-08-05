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Организатора боя Тайсон - Джонс изменят правила боя

Бокс
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Спортсменов обяжут надеть шлемы

Организатора боя Тайсон - Джонс изменят правила боя
Новина українською

Организаторы выставочного боя бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Роя Джонса с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Майком Тайсоном приняли решение изменить правила соревнований, сообщает The Sun.

По информации источника, спортсменов обяжут надеть шлемы и использовать перчатки весом 18 унций. Изначально ожидалось, что спортсмены будут выступать без шлемов и в перчатках весом 12 унций. Это сделано из соображений безопасности, учитывая возраст спортсменов.

Напомним, выставочный бой Тайсон — Джонс пройдёт 12 сентября в Калифорнии и будет состоять из восьми раундов. Ранее Майк заявил, что попытается нокаутировать Роя, несмотря на то что Атлетическая комиссия штата Калифорния предупредила: ни один из боксёров-ветеранов не должен стремиться нокаутировать соперника.

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В статье: Майк Тайсон Рой Джонс
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