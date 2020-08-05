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Усик поблагодарил организаторов Usyk 17 Promotions.
Александр движется к своей цели
Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) поблагодарил всех, кто помогалв организации вечера бокса его промоутерской компании Usyk 17 Promotions.
"Всем участникам и партнерам огромная благодарность за проведение первого боксерского вечера "Big Boxing Night", промоутерской компании Usyk 17 Promotions, а так же нашим зрителям! Идем дальше...Мир любит сильных!".
Всем участникам и партнерам огромная благодарность за проведение первого боксерского вечера “Big Boxing Night” , ...Опубликовано Александр Усик / Usyk Среда, 5 августа 2020 г.
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