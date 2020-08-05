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Райан Гарсия назвал сроки поединка с Кэмпбеллом
Он состоится осенью
Американский боксер легкого дивизиона Райан Гарсия (20-0-0, 17 KO) в своем Instagram написал, когда состоится его следующий поединок с британцем Люком Кэмпбеллом (20-3, 16 КО).
"Это моя страсть. В стремлении перейти на следующий уровень я ежедневно пытаюсь раздвинуть собственные границы. Я готовлюсь к войне. Скажите всем, что я сражусь в октябре".
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