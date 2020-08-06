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Ломаченко и компания: 25 ударов по корпусу, которые шокировали мир бокса. ВИДЕО
Хлесткий и точный «боди-шот» – верный путь к нокауту. Доказывают Василий Ломаченко, Майк Тайсон и другие.
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