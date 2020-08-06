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Ломаченко подтвердил дату боя с Лопесом

Бокс
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Комментарий украинского чемпиона.

Ломаченко подтвердил дату боя с Лопесом
Новина українською

Чемпион WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) в октябре планировал подраться с владельцем титула IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО), но команда американца не спешит подписывать контракт на бой из-за финансовых разногласий.

"Пока да, 3-е октября – это окончательная дата. Я начал свою подготовку не из расчета на то, что бой пройдет 3 октября. Я не готовлюсь к 3 октября или к 19 сентября, я готовлюсь к Лопесу, я готовлюсь к объединительному поединку и к завоеванию очередного титула.

Бой при пустых трибунах? Для меня не особо важно, будет болельщик или его не будет. Есть ринг, есть оппонент, есть цель... Все окружающие факторы не будут на меня влиять, потому что я знаю, чего я хочу", - сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу LOMA Official TV.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ломаченко вместо Лопеса может подраться с Вердехо.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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