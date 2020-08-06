Менеджер: Постол надеется, что бой с Рамиресом состоится 29 августа

Бой Виктора Постола (31-2, 12 КО) с чемпионом WBC и WBO в суперлегком весе Хосе Карлосом Рамиресом (25-0, 17 КО) запланирован на 29 августа в Лас-Вегасе.

Постол и Рамирес впервые должны были подраться в феврале в Китае, затем поединок был перенесен на май в США. Оба раза выйти на ринг боксерам помешала пандемия COVID-19.

Менеджер украинца Олег Ладик в интервью BoxingScene выразил надежду, что в этот раз боксеры все же смогут выйти на ринг.

"У Виктора все хорошо. Он тренируется, начиная с первого дня своего первого тренировочного лагеря к этому бою. Конечно же, ему пришлось останавливать сборы из-за пандемии.

Как и всегда, Виктор основательно подходит к предстоящему событию и надеется, что бой наконец состоится 29 августа. Виктор – профессионал, а значит может приспосабливаться к различным ситуациям и находить правильные решения. Поэтому он с нетерпением ждет боя и делает все, что ему говорят тренеры, чтобы быть на высоте во время поединка", - сказал Ладик.