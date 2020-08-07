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Промоутеры продвинулись в переговорах по бою Ломаченко – Лопес

Бокс
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Пора бы уже подтвердить бой официально.

Промоутеры продвинулись в переговорах по бою Ломаченко – Лопес
Новина українською

Чемпион WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) в октябре планировал подраться с владельцем титула IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО), но команда американца не спешит подписывать контракт на бой из-за финансовых разногласий.

Ломаченко в условиях кризиса согласился выйти на объединительный бой за 3,25 миллиона долларов, а вот Лопеса не устроил предложенный гонорар в размере 1,25 млн в американской валюте.

Теперь же инсайдер The Athletic Майк Коппинджер сообщает, что повторный раунд переговоров промоутеров по бою Ломаченко – Лопес сдвинулся с мертвой точки. Согласно источнику, растет оптимизм относительно того, что боксеры 3 октября все же окажутся на одном ринге.

Ожидается, что бой Ломаченко – Лопес пройдет в Лас-Вегасе без болельщиков.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ломаченко вместо Лопеса может подраться с Вердехо.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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