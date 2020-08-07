  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Пакьяо отверг бой с Головкиным
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пакьяо отверг бой с Головкиным

Бокс
(1 голосов)

Филиппинец отреагировал на слухи.

Пакьяо отверг бой с Головкиным
Новина українською

Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) ответил на слова знаменитого тренера Фредди Роуча, который предположил, что Пакмэн поднимется в средний вес ради поединка с чемпионом IBF Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО).

"С кем готов драться? С кем угодно, но не выше полусреднего веса. Почему не выше? Ну просто потому, что это уже для меня слишком. Больше на это не соглашусь

Головкин?.. Скажу только, что никаких переговоров между нами не было", - сказал Пакьяо.

Пакьяо становился чемпионом мира в восьми весовых категориях, но никогда не дрался выше первого среднего веса.

Мэнни Пакьяо в последнем бою в июле 2019 года побил Кита Турмана и завоевал пояс WBA в полусреднем весе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Геннадий Головкин Менни Пакьяо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...