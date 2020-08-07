Пакьяо отверг бой с Головкиным

Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) ответил на слова знаменитого тренера Фредди Роуча, который предположил, что Пакмэн поднимется в средний вес ради поединка с чемпионом IBF Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО).

"С кем готов драться? С кем угодно, но не выше полусреднего веса. Почему не выше? Ну просто потому, что это уже для меня слишком. Больше на это не соглашусь

Головкин?.. Скажу только, что никаких переговоров между нами не было", - сказал Пакьяо.

Пакьяо становился чемпионом мира в восьми весовых категориях, но никогда не дрался выше первого среднего веса.

Мэнни Пакьяо в последнем бою в июле 2019 года побил Кита Турмана и завоевал пояс WBA в полусреднем весе.