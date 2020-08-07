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Ломаченко показал, как выглядит его тренировочный зал. ВИДЕО
Стильно, практично и уютно.
В новом зале чемпион WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) ведет подготовку к бою с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО)
Ожидается, что Ломаченко и Лопес выяснят сильнейшего 3 октября в Лас-Вегасе.
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