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Беленюк показал, как готовится к выборам

Бокс
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Жан провел тренировку по боксу

Беленюк показал, как готовится к выборам
Новина українською

Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе и депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк провел тренировку по боксу. На своей странице в Facebook Жан опубликовал фотографию в боксерских перчатках, и написал:

"Начал подготовку к выборам мэра Киева".

начал подготовку к выборам мэра Киева ☺️

Опубликовано Жаном Беленюком Пятница, 7 августа 2020 г.
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В статье: Жан Беленюк
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