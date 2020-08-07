Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Беленюк показал, как готовится к выборам
Жан провел тренировку по боксу
Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе и депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк провел тренировку по боксу. На своей странице в Facebook Жан опубликовал фотографию в боксерских перчатках, и написал:
"Начал подготовку к выборам мэра Киева".
начал подготовку к выборам мэра Киева ☺️Опубликовано Жаном Беленюком Пятница, 7 августа 2020 г.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...