Боб Арум: Я ожидаю в ближайшее время завершить переговоры с Лопесом

Президент промоутерской компании ТОР Rank Боб Арум рассказал о подробностях организации боя Ломаченко-Лопес. Его слова цитирует SiriusXM:

"Я ожидаю в ближайшее время завершить переговоры с Лопесом ... и Ломаченко добровольно снизит свой гонорар, чтобы этот бой состоялся.

Мы никогда не будем платить боксерам ниже их контрактного минимума. И сумма, которую вы видели в прессе, что Ломаченко получит 3,5 миллиона долларов, - она ​​недалека от истины" - сказал он.