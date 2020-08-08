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Боб Арум: Я ожидаю в ближайшее время завершить переговоры с Лопесом

Бокс
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Боб Арум: Я ожидаю в ближайшее время завершить переговоры с Лопесом
UA-Футбол
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Президент промоутерской компании ТОР Rank Боб Арум рассказал о подробностях организации боя Ломаченко-Лопес. Его слова цитирует SiriusXM:

"Я ожидаю в ближайшее время завершить переговоры с Лопесом ... и Ломаченко добровольно снизит свой гонорар, чтобы этот бой состоялся.

Мы никогда не будем платить боксерам ниже их контрактного минимума. И сумма, которую вы видели в прессе, что Ломаченко получит 3,5 миллиона долларов, - она ​​недалека от истины" - сказал он.

Напомним, что ранее известный американский инсайдер сообщал о положительных сигналах относительно боя Ломаченко - Лопес.

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В статье: Василий Ломаченко Боб Арум Теофимо Лопес
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