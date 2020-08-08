Владимир Кличко: Все зависит от вас и от вашей точки зрения. Фото

Легенда мирового бокса, украинский супертяжеловес Владимир Кличко на своей официальной странице в Instagram разместил пост, в котором рассказал о выборе в жизни человека.

"Как позитив, так и негатив заразительны. Выбор за вами. Чем вы хотите наполнить свою жизнь? У вас есть проблемы или вызовы? Это была неудача или урок? Вы боитесь или храбры? Все зависит от вас и вашей точки зрения" - написал он.