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Роберт Гарсия о Теофимо Лопесе: Ему могут заплатить немного больше, я считаю, что он прав
Комментарий тренера
Известный американский тренер Роберт Гарсия прокомментировал поведение чемпиона мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО), который отказывается от крупнейшего гонорара в своей карьере за бой против чемпиона по версиям WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко (14- 1, 10 КО) и требует больше денег. Слова тренера цитирует ESNEWS:
"Ему могут заплатить немного больше. Я считаю, что он прав. Теофимо - отличный боец, он будет драться с одним из лучших боксеров в мире. Почему бы ему не требовать немного большую сумму?
Конечно, если Лопес думает, что должен заработать столько же, сколько и Ломаченко, или даже больше, то он ошибается. А если Теофимо хочет немного больше, то это нормально. Ради этого и нужны переговоры" - сказал он.
Напомним, что ранее Боб Арум