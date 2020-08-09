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Какая встреча: Тайсон Фьюри и Дерек Чисора передали привет болельщикам. Видео
Британцы в хорошем настроении
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и его соотечественник, британец Дерек Чисора (32-9, 23 КО) встретились в одном из баров Лондона. Соответствующее видео появилось на официальной странице Дерека в Instagram.
Напомним, что ранее промоутер Джошуа
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