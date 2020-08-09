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Какая встреча: Тайсон Фьюри и Дерек Чисора передали привет болельщикам. Видео

Бокс
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Британцы в хорошем настроении

Какая встреча: Тайсон Фьюри и Дерек Чисора передали привет болельщикам. Видео
UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и его соотечественник, британец Дерек Чисора (32-9, 23 КО) встретились в одном из баров Лондона. Соответствующее видео появилось на официальной странице Дерека в Instagram.

@gypsyking101 ???????? #warchisora

Допис, поширений Derek Chisora ???? (@derekwarchisora)

Напомним, что ранее промоутер Джошуа рассказал о планах своего подопечного, а Боб Арус поделился мыслями по поводу организации боя Ломаченко - Лопес.

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В статье: Тайсон Фьюри Дерек Чисора
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