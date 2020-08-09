Какая встреча: Тайсон Фьюри и Дерек Чисора передали привет болельщикам. Видео

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и его соотечественник, британец Дерек Чисора (32-9, 23 КО) встретились в одном из баров Лондона. Соответствующее видео появилось на официальной странице Дерека в Instagram.

Напомним, что ранее промоутер Джошуа рассказал о планах своего подопечного, а Боб Арус поделился мыслями по поводу организации боя Ломаченко - Лопес.