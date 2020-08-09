Иван Редкач о бое с Бронером: Многие люди хотят увидеть, как я надеру ему задницу. Фото

Украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) на своей официальной странице в Instagram разместил пост, в котором пообещал "надрать зад" своему будущему сопернику, экс-чемпиону мира в четырех тяжеловес категориях Эдриену Бронеру (33-4-1 , 24 КО).

"Отметьте боксера, которого я нокаутирую после 7 раунда.

Как много людей хочет увидеть, как я надираю ему задницу? Дайте мне знать как можно скорее. Большое спасибо.

Я стану первым украинцем, который сделает это" - написал он.