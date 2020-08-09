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Иван Редкач о бое с Бронером: Многие люди хотят увидеть, как я надеру ему задницу. Фото

Бокс
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Резкое заявление

Иван Редкач о бое с Бронером: Многие люди хотят увидеть, как я надеру ему задницу. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) на своей официальной странице в Instagram разместил пост, в котором пообещал "надрать зад" своему будущему сопернику, экс-чемпиону мира в четырех тяжеловес категориях Эдриену Бронеру (33-4-1 , 24 КО).

"Отметьте боксера, которого я нокаутирую после 7 раунда.

Как много людей хочет увидеть, как я надираю ему задницу? Дайте мне знать как можно скорее. Большое спасибо.

Я стану первым украинцем, который сделает это" - написал он.

Иван Редкач о бое с Бронером: Многие люди хотят увидеть, как я надеру ему задницу. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Чисора и Фьюри проводили время в одном из лондонских баров.

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В статье: Эдриен Бронер Иван Редкач
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