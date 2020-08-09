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Иван Редкач о бое с Бронером: Многие люди хотят увидеть, как я надеру ему задницу. Фото
Резкое заявление
Украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) на своей официальной странице в Instagram разместил пост, в котором пообещал "надрать зад" своему будущему сопернику, экс-чемпиону мира в четырех тяжеловес категориях Эдриену Бронеру (33-4-1 , 24 КО).
"Отметьте боксера, которого я нокаутирую после 7 раунда.
Как много людей хочет увидеть, как я надираю ему задницу? Дайте мне знать как можно скорее. Большое спасибо.
Я стану первым украинцем, который сделает это" - написал он.
Напомним, что ранее Чисора и Фьюри