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Кубинский боксер повторил одно из легендарных достижений Василия Ломаченко
Стал чемпионом в третьем бою в профи
Кубинский боксер Освар Дэвид Морель (3-0, 2 КО) повторил достижение украинского чемпиона мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО), завоевав титул в третьем поединке на профи-ринге.
Произошло это в бою против ветерана бокса Леннокса Аллена (22-1-1, 14 КО). На кону поединка стоял вакантный титул чемпиона по версии WBA во втором среднем весе. Кубинец убедительно одолел своего оппонента единогласным решением судей.
Напомним, что ранее Иван Редкач