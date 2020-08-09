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Кубинский боксер повторил одно из легендарных достижений Василия Ломаченко

Бокс
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Стал чемпионом в третьем бою в профи

Кубинский боксер повторил одно из легендарных достижений Василия Ломаченко
UA-Футбол
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Кубинский боксер Освар Дэвид Морель (3-0, 2 КО) повторил достижение украинского чемпиона мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО), завоевав титул в третьем поединке на профи-ринге.

Произошло это в бою против ветерана бокса Леннокса Аллена (22-1-1, 14 КО). На кону поединка стоял вакантный титул чемпиона по версии WBA во втором среднем весе. Кубинец убедительно одолел своего оппонента единогласным решением судей.

Напомним, что ранее Иван Редкач высмеял Эдриэна Бронера, а Дерек Чисора и Тайсон Фьюри встретились в одном из лондонских баров.

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В статье: Василий Ломаченко
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