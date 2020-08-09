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Энди Руис: Настойчиво работаю и готовлюсь к любому бойцу, который станет моим следующим соперником. Видео
А мексиканец сильно похудел
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, мексиканец Энди Руис (33-2, 22 КО) продолжает готоватися к своему следующему поединку. Соответствующее видео он разместил на своей официальной странице в Instagram.
"Упорно работаю и готовлюсь к любому бойцу, который станет моим следующим соперником. Благодарю Бога за то, что мы на правильном пути" - написал он.
Напомним, что ранее Тайсон Фьюри и Дерек Чисора
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