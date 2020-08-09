  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Энди Руис: Настойчиво работаю и готовлюсь к любому бойцу, который станет моим следующим соперником. Видео
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энди Руис: Настойчиво работаю и готовлюсь к любому бойцу, который станет моим следующим соперником. Видео

Бокс
(1 голосов)

А мексиканец сильно похудел

Энди Руис: Настойчиво работаю и готовлюсь к любому бойцу, который станет моим следующим соперником. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, мексиканец Энди Руис (33-2, 22 КО) продолжает готоватися к своему следующему поединку. Соответствующее видео он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Упорно работаю и готовлюсь к любому бойцу, который станет моим следующим соперником. Благодарю Бога за то, что мы на правильном пути" - написал он.

Напомним, что ранее Тайсон Фьюри и Дерек Чисора встретились в одном из баров Лондона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энди Руис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...