Энди Руис: Настойчиво работаю и готовлюсь к любому бойцу, который станет моим следующим соперником. Видео

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, мексиканец Энди Руис (33-2, 22 КО) продолжает готоватися к своему следующему поединку. Соответствующее видео он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Упорно работаю и готовлюсь к любому бойцу, который станет моим следующим соперником. Благодарю Бога за то, что мы на правильном пути" - написал он.