Бой Тайсона и Джонса перенесен на ноябрь

Выставочный 8-раундовый бой между Роем Джонсом-младшим и Майком Тайсоном должен был состояться 12 сентября в Калифорнии.

Теперь же The Ring сообщает, что стороны договорились о переносе поединка на 28 ноября в надежде на то, что к концу осени на трибуны вернуться болельщики, что позволило бы увеличить доходы от проведения боя.

Предполагается, что бой Тайсона и Джонса пройдет без судейских записок и объявления победителя.