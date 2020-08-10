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Бой Тайсона и Джонса перенесен на ноябрь

Бокс
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Двум легендам придется подождать.

Бой Тайсона и Джонса перенесен на ноябрь
Новина українською

Выставочный 8-раундовый бой между Роем Джонсом-младшим и Майком Тайсоном должен был состояться 12 сентября в Калифорнии.

Теперь же The Ring сообщает, что стороны договорились о переносе поединка на 28 ноября в надежде на то, что к концу осени на трибуны вернуться болельщики, что позволило бы увеличить доходы от проведения боя.

Предполагается, что бой Тайсона и Джонса пройдет без судейских записок и объявления победителя.

Ранее UA-Футбол сообщал, что букмекеры считают Тайсона фаворитом в бою с Джонсом.

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В статье: Майк Тайсон Рой Джонс
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