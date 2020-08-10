Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бой Тайсона и Джонса перенесен на ноябрь
Двум легендам придется подождать.
Выставочный 8-раундовый бой между Роем Джонсом-младшим и Майком Тайсоном должен был состояться 12 сентября в Калифорнии.
Теперь же The Ring сообщает, что стороны договорились о переносе поединка на 28 ноября в надежде на то, что к концу осени на трибуны вернуться болельщики, что позволило бы увеличить доходы от проведения боя.
Предполагается, что бой Тайсона и Джонса пройдет без судейских записок и объявления победителя.
Ранее UA-Футбол
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...