Деревянченко рассказал, сколько получит за бой с Чарло

В конце июля стало известно о том, что 26 сентября в Анкасвилле, штат Коннектикут, США Сергей Деревянченко проведет чемпионский бой против обладателя титула по версии WBC в среднем весе Джермалла Чарло.

- Ощущается ли какая-то истерия из-за коронавируса в США?

- Сейчас уже все утихло, стало спокойнее. В Нью-Йорке уже были дни, когда не было ни зараженных, ни смертельных случаев.

- Рассматриваете ли вы возможность перехода в другую весовую категорию в случае неудачи в бою с Чарло?

- Пока что не рассматриваю возможность поражения. Если будут какие-то интересные предложения – я могу подняться на одну категорию выше.

- Братья Чарло – короли трэштока. Вы боксировали с Джейкобсом и Головкиным, с которыми вы были в хороших отношениях. Вы готовы к тому, что Чарло будет поливать вас грязью? И как вы вообще относитесь к трэштоку как к явлению в спорте?

- У него будет одна проблема: я не понимаю английский (смеется). Хотя, конечно, в плане английского я прибавил за последний год.

- Когда вы проводили пресс-конференцию с Головкиным, Геннадий говорил на хорошем английским, а вы обращались через переводчика. И ваша речь была очень скромной. Любители бокса хотят видеть уверенность, а трэшток – это раскрутка боя. Когда будет пресс-конференция, вы подготовитесь? Выйдете со зверским лицом?

- Если бы я так делал, я бы не был самим собой. Я веду себя так, как веду. Да, это, возможно, мой недочет. Но люди ходят на мои бои, на хороший бокс. А у Чарло свой стиль, он всегда так делает.

- У вас в жизни было несколько очень важных боев. Сейчас снова на кону титул. Насколько титул важен для тебя?

- Естественно, титул важен для меня. Это мой третий заход на титул, и надо уже положить пояс в свою копилку.

Но для меня не столь важен титул. Важно то, с кем ты боксировал и как ты завоевал этот титул. Для меня важнее боксировать с топовыми боксерами и показывать хорошие бои. Ты этим запоминаешься и становишься более популярным.

- Для вас на первом месте деньги или титулы?

- И то, и другое. Если тебе дают титул, но не платят за него деньги – ты откажешься от этого боя.

- Если взять 100% вашего гонорара, сколько приходит лично к вам?

- Думаю, это где-то 55%, и потом еще налогообложение.