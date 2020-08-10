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Кличко показал, как отдыхает в украинском селе
Владимир проводит свободное время на родине
Легенда супертяжелого веса Владимир Кличко сообщил в Instagram, что сейчас проводит время в украинском селе.
"Наслаждаюсь атмосферой украинской глубинки... Здесь жизнь очень размеренная и ничего не отвлекает твое внимание, нет никакой суеты. Отличный шанс провести время, чтобы сфокусироваться на себе и прояснить голову".
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