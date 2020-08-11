8 лет назад Усик стал олимпийским чемпионом. ВИДЕО

Путь Александра Усика к олимпийскому золоту 2012 года в Лондоне не был простым.

Уже в первом бою украинец столкнулся с нынешним чемпионом WBC и IBF в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым, побив россиянина с преимуществом в четыре удара (17:13).

В 1/2 финала Усик разбил брата Кубрата Пулева Тервела (21:5), который с 2016 года выступает на профи-ринге и до сих пор не проиграл ни одного боя (15-0, 12 КО).

Наконец, в финале Усик 11 августа 2012 года не без проблем прошел двукратного чемпиона мира среди любителей Клементе Руссо (14:11)