Отец Лопеса предложил Ломаченко поделиться своим гонораром

Громкий бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) должен пройти 3 октября в Лас-Вегасе.

Тем не менее, боксеры до сих пор не подписали контракт на бой. Все из-за позиции Лопеса, которого не устраивает гонорар в размере 1,2 миллиона долларов, в то время как Ломаченко заработает 3,25 млн.

"Ломаченко – боксер на 2 миллиона, а Top Rank хочет дать ему 3,2–3,4. А нам на 2 миллиона меньше. Думаю, они должны договориться, чтобы Ломаченко отдал нам немного своих денег, чтобы бой состоялся.

Во время переговоров до коронавируса нам предлагали 3 миллиона, а теперь хотят дать нам только 1. Мы теряем 2 миллиона, но мой сын сказал, что бой состоится", - цитирует отца Лопеса портал FDB.