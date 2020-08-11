  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Отец Лопеса предложил Ломаченко поделиться своим гонораром
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отец Лопеса предложил Ломаченко поделиться своим гонораром

Бокс
(1 голосов)

А не слишком ли нагло?

Отец Лопеса предложил Ломаченко поделиться своим гонораром
Новина українською

Громкий бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) должен пройти 3 октября в Лас-Вегасе.

Тем не менее, боксеры до сих пор не подписали контракт на бой. Все из-за позиции Лопеса, которого не устраивает гонорар в размере 1,2 миллиона долларов, в то время как Ломаченко заработает 3,25 млн.

"Ломаченко – боксер на 2 миллиона, а Top Rank хочет дать ему 3,2–3,4. А нам на 2 миллиона меньше. Думаю, они должны договориться, чтобы Ломаченко отдал нам немного своих денег, чтобы бой состоялся.

Во время переговоров до коронавируса нам предлагали 3 миллиона, а теперь хотят дать нам только 1. Мы теряем 2 миллиона, но мой сын сказал, что бой состоится", - цитирует отца Лопеса портал FDB.

Ранее UA-Футбол сообщал, что промоутеры продвинулись в переговорах по бою Ломаченко – Лопес.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...