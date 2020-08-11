Промоутер: Фьюри не будет ждать до февраля третьего боя с Уайлдером

Третий бой между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) изначально должен был состояться до конца года в Лас-Вегасе, Саудовской Аравии или Макао, но теперь в СМИ появились слухи, что поединок будет отложен до февраля 2021 года.

"Фьюри категорически против. Так что это даже не обсуждается. Фьюри подерется до конца года. Точка. Тайсон настроен всеми правдами и неправдами провести третий бой с Уайдером до конца года. Если что-то пойдет не так, тогда он проведет бой с кем-то другим. Посмотрим

Фьюри не отказывается от своих контрактных обязательств, но ждать до февраля не намерен. Этому не бывать! Я сам был в шоке, когда услышал о возможном переносе на 2021 год. Я об этом не знал.

Мы даже не обсуждали какие-то потенциальные имена. Повторюсь, он хочет сделать все так, как должен сделать – хочет провести третий бой с Уайлдером", - заявил Уоррен.