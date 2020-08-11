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Фрэнк Уоррен: Если не удастся организовать бой с Уайлдером до конца года, то мы выберем другого соперника

Бокс
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Промоутер Фьюри рассказал подробности организации поединка

Фрэнк Уоррен: Если не удастся организовать бой с Уайлдером до конца года, то мы выберем другого соперника
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Промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-1, 21 КО) Фрэнк Уоррен заявил, что его подопечный не готов ждать трилогии с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) до следующего года.

"Я разговаривал с Тайсоном этим утром. Он собирается выступить в этом году. Он не хочет переноса поединка, и я этого не хочу, так что мы попытаемся организовать бой с Уайлдером до нового года.

Иначе, мы выберем другого соперника. Посмотрим.

Арум - человек убедительный, и если он настаивает на том, чтобы Фьюри ждал до февраля следующего года, прежде чем сразиться с Уайлдером, трудно представить, что этого не произойдет. Для Фьюри было бы рискованно соревноваться в этом году с другим чемпионом, потому что боксерская публика ожидала, что он будет драться с хорошим соперником", – сказал Уоррен.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер Фрэнк Уоррен
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