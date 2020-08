Менеджер Деревянченко: Уговорил Ди Беллу остаться в команде, чтобы он помог с рекламой боя с Чарло

Менеджер Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) Кит Конноли сообщил, что бывший промоутер украинца Лу Ди Белла будет помогать ему с рекламой боя против чемпиона мира по версии WBC Джермалла Чарло (30-0, 22 КО).

Слова Конноли приводит журналист The Athletic Майк Коппинджер.

"Несмотря на то, что контракт Лу Ди Беллы с Сергеем истек, я пригласил его остаться в команде Деревянченко, чтобы он занялся рекламой боя с Джермаллом Чарло.

Я чувствовал, что важно оставить Лу на борту", – сказал Конноли.

Keith Connolly, Sergiy Derevyanchenko’s manager, tells The Athletic:



“Even though Lou DiBella’s contract with Sergiy expired I invited him to stay on Team Derevyanchenko to deal with publicity/logistics for the Jermall Charlo fight. I felt it was important to keep Lou aboard.”