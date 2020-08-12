8 лет назад Ломаченко стал двукратным олимпийским чемпионом. ВИДЕО

На пути ко второму олимпийскому золоту Василий Ломаченко в Лондоне выиграл четыре боя. Будущего чемпиона мира в профессионалах не смогли остановить Веллингтон Ариас (15-3), Феликс Вердехо (14-9), Ясниэль Толедо (14-11) и Хан Сунчхоль, которого Ломаченко в финале разгромил со счетом 19-9.

После второй победы на Олимпийских играх Ломаченко провел сезон в полупрофессиональной лиге WSB, а затем в 2014 году подписал контракт с Top Rank и начал выступать на профессиональном ринге.

В настоящее время Василию Ломаченко принадлежат титулы WBA, WBO и WBC в легком весе. До конца года украинец должен провести бой с чемпионом IBF Теофимо Лопесом.