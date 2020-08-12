Ломаченко может отдать часть гонорара Лопесу

Боб Арум, промоутер чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО), рассказал инсайдерам, что украинец готов поделиться частью гонорара с чемпионом IBF Теофимо Лопесом (15-0, 15 КО).

"По словам Арума, Ломаченко только что сказал Top Rank, что отдаст 800 тыс. долларов со своего гонорара Лопесу, чтобы бой состоялся и Теофимо получил требуемые 2 млн долларов. Ломаченко согласился на призовые в размере 2,6 млн долларов. Арум сказал, что теперь мяч на стороне Лопеса", – сообщает портал Boxing Worldwide.

Ранее Лопес угрожал, что не выйдет на бой против Ломаченко за обещанный ему изначально гонорар в 1,2 млн долларов. Якобы Теофимо готов подписаться на этот бой не менее чем за 2 млн долларов.