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Хирн: Еще у нас есть проблема с Усиком, Джошуа должен провести с ним защиту титула WBO

Бокс
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Эдди ставит на Чисору в бою с Усиком

Хирн: Еще у нас есть проблема с Усиком, Джошуа должен провести с ним защиту титула WBO
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Промоутер Эдди Хирн рассказал о шансах Александра Усика (17-0, 13 КО) на титульный бой с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

"Если Уайт победит Поветкина, то WBC прикажет ему сразиться с Фьюри. Они должны отнестись к этому серьезно. Участие Джошуа в этом споре зависит от его результата в поединке с Пулевым.

Еще у нас есть проблема с Усиком, Джошуа должен провести с ним защиту титула WBO. Посмотрим, поможет ли Чисора нам избавиться от этой проблемы", – сказал Хирн в интервью Sky Sports.

Напомним, что Уайт обязательный претендент на пояс WBC, которым владеет Фьюри, а Усик – на пояс WBO, который находится в руках Джошуа.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Дерек Чисора
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