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Усику на заметку: в боксе может появиться новая весовая категории

Бокс
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Инициатива исходит от WBC.

Усику на заметку: в боксе может появиться новая весовая категории
Новина українською

Всемирный боксерский совет (WBC) рассматривает вариант с введением в боксе дополнительной весовой категории – до 102 кг (225 фунтов).

Новая весовая категория может стать промежуточным вариантом для тех боксеров, которые не могут сделать выбор между тяжелым весом (до 90,7 кг) и супертяжелым (свыше 90,7 кг).

Инициатива WBC должна заинтересовать бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика (17-0, 13 КО), который осенью прошлого года поднялся в супертяжелый дивизион.

Отметим, что в настоящее время в профессиональном боксе 17 весовых категорий.

Ранее UA-Футбол сообщал, что президент WBA подхватил коронавирус.

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В статье: Александр Усик Бокс wbc
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