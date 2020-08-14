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Усику на заметку: в боксе может появиться новая весовая категории
Инициатива исходит от WBC.
Всемирный боксерский совет (WBC) рассматривает вариант с введением в боксе дополнительной весовой категории – до 102 кг (225 фунтов).
Новая весовая категория может стать промежуточным вариантом для тех боксеров, которые не могут сделать выбор между тяжелым весом (до 90,7 кг) и супертяжелым (свыше 90,7 кг).
Инициатива WBC должна заинтересовать бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика (17-0, 13 КО), который осенью прошлого года поднялся в супертяжелый дивизион.
Отметим, что в настоящее время в профессиональном боксе 17 весовых категорий.
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