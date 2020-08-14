Усику на заметку: в боксе может появиться новая весовая категории

Всемирный боксерский совет (WBC) рассматривает вариант с введением в боксе дополнительной весовой категории – до 102 кг (225 фунтов).

Новая весовая категория может стать промежуточным вариантом для тех боксеров, которые не могут сделать выбор между тяжелым весом (до 90,7 кг) и супертяжелым (свыше 90,7 кг).

Инициатива WBC должна заинтересовать бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика (17-0, 13 КО), который осенью прошлого года поднялся в супертяжелый дивизион.

Отметим, что в настоящее время в профессиональном боксе 17 весовых категорий.