Теофимо Лопес-старший: Мы показали миру, что не боимся боя с Ломаченко

Отец чемпиона IBF в легком весе Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший поделился ожиданиями от боя своего сына против обладателя титулов WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

"У нас есть план на бой. Мой сын умеет адаптироваться под соперника. Ему нужно для этого где-то 20 секунд. Как только он адаптируется, как только я это почувствую, то пойму, что это легкий бой. Первые три раунда будут самыми важными.

Мы не думали о том, чтобы сначала провести защиты пояса, а только потом подраться с Ломаченко. Мы побили чемпиона мира, зачем нам опускаться назад? Мы лучше поднимемся выше. Мы не собираемся останавливаться – будем принимать самые большие вызовы и поднимемся на вершину.

Люди хотели показать, что мы отказываемся от боя, что мы боимся. Сейчас мы показали миру, что мы не боимся. Он чемпион мира и должен получить то, чего заслуживает. Поэтому он настаивал на своих деньгах. Мой сын приносит деньги. С самого начала я учил его, что главное – развлекать публику. Этим мы и занимаемся.

Ну и среди всех молодых чемпионов только мы завоевали пояс в бою с чемпионом. Шакуру дали вакантный титул, Хэйни получил пояс по электронной почте. Мы единственные, кто завоевал пояс. А теперь пойдем за большим вызовом", – сказал Лопес-старший в интервью PepTalkUK.

Бой Лопес – Ломаченко пройдет 17 октября в Лас-Вегасе.