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Энди Руис договорился о бое с Крисом Арреолой

Бокс
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Энди последний бой проводил в прошлом году

Энди Руис договорился о бое с Крисом Арреолой
Новина українською

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энди Руис проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира Крисом Арреолой, сообщает на своей странице в "Твиттере" обозреватель Майк Коппинджер.

Для Энди Руиса этот поединок станет первым с декабря 2019 года. Тогда он уступил в реванше Энтони Джошуа и потерял звание чемпиона мира. Что касается Арреолы, то 39-летний ветеран не появлялся на ринге с августа минувшего года, когда проиграл Адаму Ковнацки. Напомним, в прошлом Крис бился с такими соперниками, как Виталий Кличко и Деонтей Уайлдер.

Для Энди Руиса предстоящая схватка станет первой под руководством тренера Эдди Рейносо, который также сотрудничает с Саулем Альваресом.

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В статье: Энди Руис
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