Названы претенденты на Кинг Клэнси Трофи

Стали известны претенденты на "Кинг Клэнси Трофи". Приз присуждается игроку НХЛ, который является примером для партнёров на льду и вне его, а также принимает активное участие в общественной жизни.

Как информирует официальный сайт НХЛ, на трофей претендуют защитник Пи Кей Суббэн из "Нью-Джерси Дэвилз", голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Хенрик Лундквист и защитник "Миннесоты Уайлд" Мэтт Дамба.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — "Торонто Мэйпл Лифс", "Флорида Пантерз", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Питтсбург Пингвинз", "Нэшвилл Предаторз", "Эдмонтон Ойлерз", "Виннипег Джетс" и "Миннесота Уайлд".