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Ломаченко будет готовиться к бою против Лопеса в США

Бокс
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Украинец проведет тренировочный лагерь в Лос-Анджелесе

Ломаченко будет готовиться к бою против Лопеса в США
UA-Футбол
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Украинский боксер, чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBO и WBA Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) проведет свой тренировочный лагерь перед боем против чемпиона по версии IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) в районе Лос-Анджелеса (США). Об этом сообщил американский инсайдер Лэнс Пегмаер на своей официальной странице в Твиттер:

"Мне сообщили, что Василий Ломаченко будет готовиться к бою с Теофимо Лопесом в своем доме к северу от Лос-Анджелеса. Он начнет подготовку в начале следующей недели.

Лопес начнет свой лагерь в Нью-Джерси. Но может в дальнейшем перебраться на высокогорье в городе Рино, штат Невада", - написал он.

Напомним, что ранее The Ring сообщали о подписании контракта на бой Ломаченко - Лопес.

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В статье: Василий Ломаченко Анатолий Ломаченко Теофимо Лопес
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