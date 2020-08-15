Ломаченко будет готовиться к бою против Лопеса в США

Украинский боксер, чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBO и WBA Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) проведет свой тренировочный лагерь перед боем против чемпиона по версии IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) в районе Лос-Анджелеса (США). Об этом сообщил американский инсайдер Лэнс Пегмаер на своей официальной странице в Твиттер:

"Мне сообщили, что Василий Ломаченко будет готовиться к бою с Теофимо Лопесом в своем доме к северу от Лос-Анджелеса. Он начнет подготовку в начале следующей недели.

Лопес начнет свой лагерь в Нью-Джерси. Но может в дальнейшем перебраться на высокогорье в городе Рино, штат Невада", - написал он.