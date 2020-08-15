Менеджер Лопеса: Коронавирус был самым большим камнем преткновения, в пуле просто стало меньше денег

Менеджер чемпиона мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) Дэвид Макоутер рассказал о деталях организации боя против украинского чемпиона по версиям WBA, WBC и WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). Его слова цитирует The Ring:

"Коронавирус был самым большим камнем преткновения. В пуле просто стало меньше денег. К сожалению для нас, у Ломаченко было много финансовых гарантий, которые нельзя было нарушить, так что это заняло большую часть пула.

Я думаю, что сделка выгодна для всех. Есть много факторов. С Бобом было здорово общаться и разговаривать. Мы все хотели одного и того же. Для Теофимо было очень важно то, чтобы бой проходил на глазах у фанатов, и это была одна из тех вещей, от которой нам пришлось отказаться. С вирусом не поспоришь. Правительство штата Невада следит за тем, чтобы все были в безопасности, и мы собираемся провести бой на пустой арене.

Трансляция боя на ESPN была для нас очень важна. Если мы собираемся драться с лучшим бойцом в мире за меньшие деньги, то нам хотелось бы, чтобы все видели, как мы его побеждаем" - сказал он.