Сергей Деревянченко: Никакого неуважения, но я считаю, что нахожусь на уровне, где Жермалл еще не был

Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) прокомментировал сегодняшнее состояние своего будущего соперника, чемпиона мира по версии WBC Жермалла Чарло (30-0, 22 КО). Его слова цитирует BoxingSocial:

"Чарло очень талантливый. Чемпионами случайно не становятся. Готовлюсь к бою с лучшим Чарло и уверен, что буду ведущим в этом крутом противостоянии.

Закатим настоящую PPV-битву. Команда постоянно гоняет меня, чтобы я совершенствовался в различных областях. Каждый день у нас разный, и на каждой тренировке меня очень подтягивают по всем фронтам. Стремление становиться лучше все еще присутствует, и я действительно становлюсь лучше. Убежден, мой опыт и арсенал будут для Чарло перебором.

Никакого неуважения, но я считаю, что нахожусь на уровне, где Жермалл еще не был. Ни с кем моего уровня мастерства он еще не боксировал, и это будет видно в поединке, после которого я стану чемпионом WBC" - сказал он.