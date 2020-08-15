  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Сергей Деревянченко: Никакого неуважения, но я считаю, что нахожусь на уровне, где Жермалл еще не был
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сергей Деревянченко: Никакого неуважения, но я считаю, что нахожусь на уровне, где Жермалл еще не был

Бокс
(1 голосов)

Серьезное заявление украинца

Сергей Деревянченко: Никакого неуважения, но я считаю, что нахожусь на уровне, где Жермалл еще не был
UA-Футбол
Новина українською

Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) прокомментировал сегодняшнее состояние своего будущего соперника, чемпиона мира по версии WBC Жермалла Чарло (30-0, 22 КО). Его слова цитирует BoxingSocial:

"Чарло очень талантливый. Чемпионами случайно не становятся. Готовлюсь к бою с лучшим Чарло и уверен, что буду ведущим в этом крутом противостоянии.

Закатим настоящую PPV-битву. Команда постоянно гоняет меня, чтобы я совершенствовался в различных областях. Каждый день у нас разный, и на каждой тренировке меня очень подтягивают по всем фронтам. Стремление становиться лучше все еще присутствует, и я действительно становлюсь лучше. Убежден, мой опыт и арсенал будут для Чарло перебором.

Никакого неуважения, но я считаю, что нахожусь на уровне, где Жермалл еще не был. Ни с кем моего уровня мастерства он еще не боксировал, и это будет видно в поединке, после которого я стану чемпионом WBC" - сказал он.

Напомним, что ранее менеджер Теофимо Лопеса прокомментировал подготовку боя Ломаченко - Лопес.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Деревянченко Жермалл Чарло
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...