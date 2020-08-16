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Эдди Херн: Мы надеемся, что в октябре начнем возвращать зрителей на арены

Бокс
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Эдди Херн: Мы надеемся, что в октябре начнем возвращать зрителей на арены
UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Херн рассказал, когда планирует устраивать боксерские шоу со зрителями. Его слова цитирует Mirror:

"Мы надеемся, что в октябре начнем возвращать зрителей на арены. Мы намерены подать заявку на сентябрь, чтобы организовать пилотные боксерские ивенты с болельщиками. Конечно же, у нас есть поединки Усик - Чисора и Джошуа - Пулев, которые мы хотим провести в Великобритании со зрителями.

Мы все понимаем, что вторая волна, цифры и наука, но существуют признаки того, что мы можем начать возвращать людей на арены. И это очень важно" - сказал он.

Напомним, что ранее Дана Уайт назвал следующего противника Миочича.

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