Эдди Херн: Мы надеемся, что в октябре начнем возвращать зрителей на арены

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Херн рассказал, когда планирует устраивать боксерские шоу со зрителями. Его слова цитирует Mirror:

"Мы надеемся, что в октябре начнем возвращать зрителей на арены. Мы намерены подать заявку на сентябрь, чтобы организовать пилотные боксерские ивенты с болельщиками. Конечно же, у нас есть поединки Усик - Чисора и Джошуа - Пулев, которые мы хотим провести в Великобритании со зрителями.

Мы все понимаем, что вторая волна, цифры и наука, но существуют признаки того, что мы можем начать возвращать людей на арены. И это очень важно" - сказал он.