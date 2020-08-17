Уорд: Не думаю, что Ломаченко сильно беспокоится о Лопесе

Чемпион WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) 17 октября в Лас-Вегасе проведет бой с Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО), которому принадлежит пояс IBF.

Андре Уорд, который на пике своей карьеры возглавлял рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, оценил этот бой.

"Дерзкая, самоуверенная, относительно непроверенная на высоком уровне потенциальная звезда Теофимо Лопес принимает испытание великим сегодняшнего дня Василием Ломаченко.

Я не думаю, что Ломаченко сильно верит в Лопеса, я не думаю, что он вообще беспокоится о нем, но работа Лопеса заключается в том, чтобы заставить Ломаченко поверить.

Ломаченко – особенный, и мы знаем это. Мы видели это еще и еще раз. Мы также верим, что Лопес особенный. Вопрос в том, насколько он особенный. В октябре этого года у него есть возможность на глазах всего мира ответить на этот вопрос", - сказал американец.