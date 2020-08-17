Лопес-старший: Теофимо снесет гребаную голову Ломаченко

Отец чемпиона IBF в легком весе Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший рассказал о готовности своего сына к поединку с обладателем титулов WBA, WBO и WBC Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

"У нас есть достаточно времени до 17 октября, так что Теофимо будет более чем готов. Сейчас он весит 151-152 фунта, поэтому нам не придется сильно гонять вес. Я просто рад, что получил возможность, в которой нуждался.

Еще два года назад я говорил, сколько боев у нас будет на момент встречи с Ломаченко. Я сказал, что Теофимо станет чемпионом мира после 15 поединков, и это сбылось. Я сказал, что он снесет гребаную голову Ломаченко в 16-м бою, и это произойдет.

Вселенная дает мне все, чего я хочу и во что верю. Дело не только во вселенной, а и в том, как дерется мой сын. Таких бойцов, как он, больше нет", – приводит слова Лопеса-старшего Tribuna со ссылкой на ютуб-канал Tru School Sports.