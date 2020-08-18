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Безумство: экс-соперник Ломаченко бросил вызов Кроуфорду

Бокс
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Между ними целая пропасть в весовых категориях.

Безумство: экс-соперник Ломаченко бросил вызов Кроуфорду
Новина українською

Чемпион WBC в полулегком весе Гэри Расселл-младший (31-1, 18 КО) хочет драться с Теренсом Кроуфордом (36-0, 27 КО), которому принадлежит пояс WBO в полусреднем весе.

Расселла не смущает, что ради боя с Кроуфордом ему придется подняться на четыре весовых категории.

"Я говорю реальные вещи. Давай устроим бой и посмотрим, что произойдет. Ждем твоего ответа. Если бой не состоится, то каждый сопляк будет знать, что все это только лишь из-за тебя...", - сказал Расселл.

Гэри Расселл единственное поражение в профессионалах потерпел в 2014 году в бою с Василием Ломаченко (14-1, 10 КО). В том поединке на кону стоял вакантный пояс WBO в полулегком весе.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Пакьяо и Кроуфорд ведут переговоры о бое.

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В статье: Теренс Кроуфорд Гэри Расселл
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