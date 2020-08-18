Альварес нацелился на вакантный титул WBC

По информации BoxingScene, команда Сауля Альвареса (53-1-2, 35 КО) обратилась во Всемирный боксерский совет (WBC) с просьбой выставить на кон в бою против Каллума Смита (27-0, 19 КО) вакантный титул во втором среднем весе.

Пояс WBC в категории до 76,2 кг ранее принадлежал Давиду Бенавидесу (23-0, 20 КО), а вакантным титул стал после того, как 23-летний американец провалил взвешивание перед недавним боем с Роамером Алексисом Ангуло (26-2, 22 КО).

"Совет принял заявку и находится в процессе принятия решения", - говорит президент WBC Маурисио Сулейман.

Ожидается, что камбэк Сауля Альвареса на ринг состоится 12 сентября в Лас-Вегасе.