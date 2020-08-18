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Сауль Альварес проведет бой за вакантный пояс WBC

Бокс
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Поединок пройдет во втором среднем весе

Сауль Альварес проведет бой за вакантный пояс WBC
Новина українською

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) проведет бой за за вакантный пояс WBC во втором среднем весе.

Соперником Канело станет представитель Турции Авни Йылдырым (21-2, 12 КО). Дата и место предстоящего боя пока неизвестны.

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В статье: Канело Альварес
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