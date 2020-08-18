  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Беллью: Диллиан Уайт справится с Поветкиным за восемь раундов
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Беллью: Диллиан Уайт справится с Поветкиным за восемь раундов

Бокс
(1 голосов)

У россиянина мало шансов в этом поединке

Беллью: Диллиан Уайт справится с Поветкиным за восемь раундов
Новина українською

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью дал прогноз на поединок Диллиана Уайта с Александром Поветкиным. По его словам, британец справится с россиянином в течение восьми раундов.

"За последние несколько лет Уайт очень прибавил. Он хорошо вернулся после поражения от Энтони Джошуа и победил много сильных соперников, в том числе экс-чемпионов мира и бывших обладателей континентальных титулов.

Бой с Поветкиным станет для него отличной проверкой. Но я убеждён, что Александр уже не тот боец, которым он был в 2017 или 2018 году. Теперь он гораздо более уязвимый. Уверен, что Диллиан справится с ним за восемь раундов", — приводит слова Беллью Boxingnews24.

Напомним, бой Александра Поветкина и Диллиана Уайта состоится 22 августа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тони Беллью
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...