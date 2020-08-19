Хан: Джеб – ключ к победе над Ломаченко

Советы Хана актуальны для чемпиона IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО), который 17 октября в Лас-Вегасе попробует отобрать у Ломаченко титулы WBA, WBO и WBC Franchise.

"Сложно нанести поражение такому бойцу, как Ломаченко. Посмотрите, он очень терпеливый боец. Он любит ждать, он выжидает тебя, он заставляет тебя промахиваться, а потом бьет по тебе.

Чтобы побить такого бойца, нужно вести свою игру. Он напоминает мне старых украинских бойцов в любителях, как они дрались против кубинцев. У него похожий стиль — заставить тебя ждать, заставить тебя промахнуться, а потом контратаковать отличным ударом или двумя и потрясти тебя.

Как с ним драться? Джеб – это ключ в бою. Также скорость и дальняя дистанция. Сохранять дальнюю дистанцию. С ним нельзя сближаться, потому что он может довольно хорошо применять несколько комбинаций из своего арсенала", - отметил Хан.