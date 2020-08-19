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Экс-тренер Кличко: Ломаченко не использует всю свою мощь

Бокс
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Джонатан Бэнкс дал прогноз на бой Ломаченко с Лопесом.

Экс-тренер Кличко: Ломаченко не использует всю свою мощь
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Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопес (15-0, 13 КО) 17 октября в Лас-Вегасе проведут бой за все титулы в легком весе.

"Это сложный бой. У Ломаченко есть опыт. Но как только его поймают на работе ног, его ловят ударом, как он был пойман ударом не в крайнем бою, а до этого. Я верю, что с ним все будет отлично, но это будет сложный бой.

Лопес выйдет в ринг в поисках славы. Он сделает все, что сможет и отдаст все, что у него есть. Это будет сложно, и вот почему тяжело определить победителя.

Ломаченко не позволяет себе использовать всю свою мощь, потому что он не подсаживается под удары. Ломаченко – лучший панчер, чем люди считают. Я полагаю, если он начнет подсаживаться под удары немного больше и если он потрясет Лопеса, то он больше не будет переть на него, он вообще не будет на него идти", - сказал Бэнкс.

Ранее прогноз на бой Ломаченко – Лопес дал бывший лучший боксер мира Андре Уорд.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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Источник:
Vringe.com
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